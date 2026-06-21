Ордена возвращают уже и поляки: ексдепутат Сейма отказался от награды из-за Украины

Тенденция к возврату польских наград перекинулась на саму Польшу. Бывший депутат Сейма вернул президенту Навроцкому "Золотой Крест Заслуг".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост бывшего депутата Сейма Польши Петра Фоглера в Facebook.
Фоглер заявил, что возвращает награду не тому президенту, который ее вручил (Квасьневскому), а "нынешнему обитателю Бельведерского дворца".
"То, что этот человек, которого называют президентом, сделал и продолжает делать, - это кошмар. Для меня он не президент моей страны, а недоразумение", - написал Фоглер.
Экс-депутат также иронично отметил, что "до сих пор ждет, пока Национальная избирательная комиссия подсчитает голоса" президентских выборов.
Фото: награды польского экс-депутата (facebook.com piotr.fogler)
Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за переименования подразделения ССО в честь Героев УПА.
В ответ Зеленский отправил орден по почте обратно в Польшу.
В знак солидарности от своих польских наград отказались трое экс-президентов - Кучма, Ющенко и Порошенко, а также посол Боднар, глава МИД Сибига и глава ОП Буданов.