Ордена возвращают уже и поляки: ексдепутат Сейма отказался от награды из-за Украины

Фоглер заявил, что возвращает награду не тому президенту, который ее вручил (Квасьневскому), а "нынешнему обитателю Бельведерского дворца".

"То, что этот человек, которого называют президентом, сделал и продолжает делать, - это кошмар. Для меня он не президент моей страны, а недоразумение", - написал Фоглер.

Экс-депутат также иронично отметил, что "до сих пор ждет, пока Национальная избирательная комиссия подсчитает голоса" президентских выборов.

Фото: награды польского экс-депутата (facebook.com piotr.fogler)

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за переименования подразделения ССО в честь Героев УПА.

В ответ Зеленский отправил орден по почте обратно в Польшу.