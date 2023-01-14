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У Орбана заявили про "97-відсоткову" опозицію угорців до санкцій проти Росії

Новость на русском →
Субота 14 січня 2023 13:20
У Орбана заявили про "97-відсоткову" опозицію угорців до санкцій проти Росії Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Угорщини заявив про завершення так званих "національних консультацій" щодо санкційної політики ЄС проти Росії. Нібито 97% угорців виступили проти обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речниці уряду Александри Сенткіралі.

За словами речниці уряду, санкції проти Росії не зупинили війну, а нібито спричинили "надзвичайні труднощі для Європи"

"Результати консультацій: 97% угорців відкидають санкції, які можуть завдати серйозної шкоди. Послання чітке: санкційна політика Брюсселя має бути переглянута", - заявила Сенткіралі та наголосила на важливості "мирних переговорів" між Україною та Росією.

Також речниця додала, що громадяни країни нібито виступили проти санкцій, які спричиняють зростання цін на харчові продукти, туристичні обмеження та будь-які нові обмеження.

"Результати консультацій є орієнтиром для угорських громадських діячів, і ми подбаємо про те, щоб це також почули у Брюсселі", - сказала Сенткіралі.

Речниця уряду додала, що в опитуванні брали участь нібито 1,4 млн людей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Угорщині заборонили транзит зброї для українських військових через свою територію, нібито через турботу про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.

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