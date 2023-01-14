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У Орбана заявили о "97-процентной" оппозиции венгров к санкциям против России

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Суббота 14 января 2023 13:20
У Орбана заявили о "97-процентной" оппозиции венгров к санкциям против России Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Венгрии заявило о завершении так называемых "национальных консультаций" по поводу санкционной политики ЕС против России. Якобы 97% венгров выступили против ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря правительства Александры Сенткирали.

По словам пресс-секретаря правительства, санкции против России не остановили войну, а якобы повлекли за собой "чрезвычайные трудности для Европы"

"Результаты консультаций: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб. Послание четкое: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена", - заявила Сенткирали и отметила важность "мирных переговоров" между Украиной и Россией.

Также пресс-секретарь добавила, что граждане страны якобы выступили против санкций, которые влекут за собой рост цен на пищевые продукты, туристические ограничения и любые новые ограничения.

"Результаты консультаций являются ориентиром для венгерских общественных деятелей, и мы позаботимся о том, чтобы это тоже услышали в Брюсселе", - сказала Сенткирали.

Спикер правительства добавила, что в опросе участвовало якобы 1,4 млн человек.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Венгрии запретили транзит оружия для украинских военных через свою территорию, якобы из-за заботы о безопасности этнических венгров на Закарпатье.

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