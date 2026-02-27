В Орбана є додаткова умова для розблокування кредиту Україні від ЄС, - Politico

У прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може бути додаткова умова для того, щоб розблокувати надання ЄС кредиту Україні у розмірі 90 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Читайте також: У ЄС шукають Орбану "перемогу", щоб розблокувати кредит Україні, - Politico
Як зазначає видання, посадовці ЄС, схоже, починають краще розуміти, що може спонукати Орбана зняти своє вето щодо кредиту для України.
У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, надісланому в четвер, прем’єр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу в Україні.
Деякі посадовці ЄС сподіваються, що зобов’язання розв’язати питання "Дружби" може розблокувати надання кредиту.
Однак двоє дипломатів, безпосередньо залучених до обговорень, застерігають, що маневрування Будапешта може бути ширшим.
За їхніми словами, Угорщина може й надалі блокувати санкції, доки не буде схвалена її власна заявка на оборонний кредит у розмірі 16 млрд євро у межах інструменту SAFE.
Дипломати зазначають, що кампанія тиску з боку Будапешта насамперед спрямована на пришвидшення схвалення Єврокомісією запиту SAFE.
Вони припускають, що саме оборонний кредит може стати для Орбана вирішальним аргументом, попри його публічні заяви про нібито змову ЄС з Україною з метою позбавити Угорщину доступу до дешевого російського нафтопостачання.
Водночас у кулуарах ЄС продовжують обговорювати альтернативи взаємодії з Орбаном. Зокрема, згадується "маловідома норма", яку, схоже, виявили юридичні служби Ради: стаття 327 Договорів ЄС.
У ній зазначено, що держави-члени, які не беруть участі в посиленій співпраці (правовій основі кредиту), "не повинні перешкоджати її реалізації державами-членами, що беруть у ній участь".
Нагадаємо, Угорщина заблокувала надання Україні кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро. Йдеться про фінансування, яке планували залучити через спільний борг під гарантії бюджету ЄС.
Для ухвалення такого рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 країн-членів, тому позиція Будапешта фактично зупинила процес.
Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокуватиме кредит доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".
Україна запропонувала кілька реалістичних рішень для врегулювання нафтового спору з Угорщиною та закликала Будапешт не використовувати це питання у внутрішній політиці.
Також повідомлялося, що Єврокомісія 15 квітня представить юридичну пропозицію про постійну заборону на імпорт російської нафти. Це станеться через три дні після парламентських виборів в Угорщині.
Вчора, 26 лютого, Орбан надіслав "відкритого листа" президенту України Володимиру Зеленському й звинуватив Київ у впливі на майбутні вибори.
Також ЗМІ повідомляли, що лідери ЄС шукають способи надати Орбану можливість зберегти обличчя напередодні виборів, що дозволило б йому відмовитися від блокування фінансування України.