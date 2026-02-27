В Орбана є додаткова умова для розблокування кредиту Україні від ЄС, - Politico

У прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може бути додаткова умова для того, щоб розблокувати надання ЄС кредиту Україні у розмірі 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як зазначає видання, посадовці ЄС, схоже, починають краще розуміти, що може спонукати Орбана зняти своє вето щодо кредиту для України.

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, надісланому в четвер, прем’єр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу в Україні.

Деякі посадовці ЄС сподіваються, що зобов’язання розв’язати питання "Дружби" може розблокувати надання кредиту.

Однак двоє дипломатів, безпосередньо залучених до обговорень, застерігають, що маневрування Будапешта може бути ширшим.

За їхніми словами, Угорщина може й надалі блокувати санкції, доки не буде схвалена її власна заявка на оборонний кредит у розмірі 16 млрд євро у межах інструменту SAFE.

Дипломати зазначають, що кампанія тиску з боку Будапешта насамперед спрямована на пришвидшення схвалення Єврокомісією запиту SAFE.

Вони припускають, що саме оборонний кредит може стати для Орбана вирішальним аргументом, попри його публічні заяви про нібито змову ЄС з Україною з метою позбавити Угорщину доступу до дешевого російського нафтопостачання.

Водночас у кулуарах ЄС продовжують обговорювати альтернативи взаємодії з Орбаном. Зокрема, згадується "маловідома норма", яку, схоже, виявили юридичні служби Ради: стаття 327 Договорів ЄС.

У ній зазначено, що держави-члени, які не беруть участі в посиленій співпраці (правовій основі кредиту), "не повинні перешкоджати її реалізації державами-членами, що беруть у ній участь".