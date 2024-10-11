Орбан звинуватив главу Єврокомісії у намірі повалити його уряд

Критика Орбана за проросійську позицію

Варто зауважити, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже не один раз критикували лідери країн ЄС через його підігрування інтересам Росії, антизахідну риторику з кремлівськими тезами та блокування допомоги Україні від Євросоюзу.

Зокрема, у МЗС Польщі пропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО та створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним.

Також у Євросоюзі вирішили перенести зустрічі глав МЗС та Міноборони країн блоку з Будапешта до Брюсселя через позицію Орбана і його "мирний" тур.

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