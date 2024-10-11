UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Орбан звинуватив главу Єврокомісії у намірі повалити його уряд

Фото:Віктор Орбан та Урсула фон дер Ляєн (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що дебати в Європейському парламенті були "спробою розп'яття" з боку Європейського союзу. Він вважає, що європейські політики вже визначилися, ким вони хочуть його замінити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Ті, хто прийшов на дебати, хотіли нашої крові і взагалі не хотіли змістовних дебатів, а уявляли собі політичну прочуханку і нападали на нас", - заявив Орбан.

 

Нагадаємо, днями президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн жорстко розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Вона звинуватила його в історичній нездатності підтримати Україну.

"Фон дер Ляєн і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер відкрито заявили про свій намір повалити угорський уряд", - заявив Орбан на це.

За його словами, в якості заміни йому хочуть делегувати депутата Європарламенту Клару Добрев або ж лідера опозиції, вихідця з провладної партії "Фідес" Петера Мадяра.

Критика Орбана за проросійську позицію

Варто зауважити, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вже не один раз критикували лідери країн ЄС через його підігрування інтересам Росії, антизахідну риторику з кремлівськими тезами та блокування допомоги Україні від Євросоюзу.

Зокрема, у МЗС Польщі пропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО та створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним.

Також у Євросоюзі вирішили перенести зустрічі глав МЗС та Міноборони країн блоку з Будапешта до Брюсселя через позицію Орбана і його "мирний" тур.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйєнУгорщина