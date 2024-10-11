Орбан обвинил главу Еврокомиссии в намерении свергнуть его правительство

"Те, кто пришел на дебаты, хотели нашей крови и вообще не хотели содержательных дебатов, а представляли себе политическую порку и нападали на нас", - заявил Орбан.

Напомним, на днях президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подверг жесткой критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его пророссийскую позицию. Она обвинила его в исторической неспособности поддержать Украину.

"Фон дер Ляен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер открыто заявили о своем намерении свергнуть венгерское правительство", - заявил Орбан на это.

По его словам, в качестве замены ему хотят делегировать депутата Европарламента Клару Добрев или же лидера оппозиции, выходца из провластной партии "Фидес" Петера Мадяра.