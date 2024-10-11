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Орбан обвинил главу Еврокомиссии в намерении свергнуть его правительство

Фото: Виктор Орбан и Урсула фон дер Ляен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прения в Европейском парламенте были "попыткой распятия" со стороны Европейского союза. Он считает, что европейские политики уже определились, кем они хотят его заменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Те, кто пришел на дебаты, хотели нашей крови и вообще не хотели содержательных дебатов, а представляли себе политическую порку и нападали на нас", - заявил Орбан.

 

Напомним, на днях президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подверг жесткой критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его пророссийскую позицию. Она обвинила его в исторической неспособности поддержать Украину.

"Фон дер Ляен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер открыто заявили о своем намерении свергнуть венгерское правительство", - заявил Орбан на это.

По его словам, в качестве замены ему хотят делегировать депутата Европарламента Клару Добрев или же лидера оппозиции, выходца из провластной партии "Фидес" Петера Мадяра.

Критика Орбана за пророссийскую позицию

Стоит отметить, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже не раз критиковали лидеры стран ЕС из-за его подыгрыва интересам России, антизападной риторики с кремлевскими тезисами и блокирования помощи Украине от Евросоюза.

В частности, в МИДе Польши предлагали Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также в Евросоюзе решили перенести встречи глав МИД и Минобороны стран блока из Будапешта в Брюссель из-за позиции Орбана и его "мирного" тура.

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Виктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенВенгрия