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Глава Єврокомісії жорстко пройшлась по Орбану з трибуни Європарламенту

Середа 09 жовтня 2024 18:12
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Глава Єврокомісії жорстко пройшлась по Орбану з трибуни Європарламенту Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Також звинуватила його в історичній нездатності підтримати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Глава Єврокомісії виступила у Європейському парламенті після Орбана, який у своїй промові щодо пріоритетів головування Угорщини в Раді ЄС практично не згадував Україну.

Стоячи за кілька метрів від угорського прем'єра, фон дер Ляєн гостро розкритикувала позицію Орбана щодо України, порівнявши російсько-українську війну з боротьбою угорців за свободу 1956 року, які повстали проти радянського гноблення, але врешті зазнали поразки від Червоної армії.

"Є ще деякі, хто звинувачує у цій війні не жагу Путіна до влади, а жагу України до свободи. Тому я хочу їх запитати: чи звинуватили б вони колись угорців у радянському вторгненні в 1956 році?", - сказала глава Єврокомісії.

Вона зазначила, що "немає жодної європейської мови, де мир був би синонімом капітуляції, а суверенітет - синонімом окупації".

Фон дер Ляєн також розкритикувала Орбана за невиконання зобов’язань ЄС, взятих у 2022 році, покласти край залежності від російського викопного палива.

"Замість того, щоб шукати альтернативні джерела енергії, зокрема, одна держава-член ЄС просто шукала альтернативні способи купувати викопне паливо в Росії", - наголосила вона.

Угорський прем'єр своєю чергою заявив, що був здивований тим, що почув від фон дер Ляєн, і звинуватив її в перетворенні Єврокомісії на "політичну зброю".

Він відкинув будь-яке порівняння між подіями 1956 року та вторгненням Росії в Україну, повторивши, що ЄС, на його думку, має "програшну стратегію" у війні.

Критика Орбана за проросійську позицію

Прем'єра Угорщини Віктора Орбана вже тривали час критикують лідери країн ЄС через підігрування інтересам Росії, антизахідну риторику з кремлівськими тезами та блокування допомоги Україні від Євросоюзу.

Так, у МЗС Польщі навіть запропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО та створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, влітку у Євросоюзі вирішили перенести зустрічі глав МЗС та Міноборони країн блоку з Будапешта до Брюсселя через позицію Орбана і його "мирний" тур.

Тоді він, перебуваючи в Києві, запропонував президенту України Володимиру Зеленському припинити чинити опір вторгненню РФ, скласти зброю і погодиться на "мирні переговори". А поті Орбан відправився до Путіна у Москву.

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Володимир Путін Єврокомісія Віктор Орбан Війна в Україні Урсула фон дер Ляйєн
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