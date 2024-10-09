Глава Єврокомісії жорстко пройшлась по Орбану з трибуни Європарламенту

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його проросійську позицію. Також звинуватила його в історичній нездатності підтримати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Глава Єврокомісії виступила у Європейському парламенті після Орбана, який у своїй промові щодо пріоритетів головування Угорщини в Раді ЄС практично не згадував Україну.

Стоячи за кілька метрів від угорського прем'єра, фон дер Ляєн гостро розкритикувала позицію Орбана щодо України, порівнявши російсько-українську війну з боротьбою угорців за свободу 1956 року, які повстали проти радянського гноблення, але врешті зазнали поразки від Червоної армії.

"Є ще деякі, хто звинувачує у цій війні не жагу Путіна до влади, а жагу України до свободи. Тому я хочу їх запитати: чи звинуватили б вони колись угорців у радянському вторгненні в 1956 році?", - сказала глава Єврокомісії.

Вона зазначила, що "немає жодної європейської мови, де мир був би синонімом капітуляції, а суверенітет - синонімом окупації".

Фон дер Ляєн також розкритикувала Орбана за невиконання зобов’язань ЄС, взятих у 2022 році, покласти край залежності від російського викопного палива.

"Замість того, щоб шукати альтернативні джерела енергії, зокрема, одна держава-член ЄС просто шукала альтернативні способи купувати викопне паливо в Росії", - наголосила вона.

Угорський прем'єр своєю чергою заявив, що був здивований тим, що почув від фон дер Ляєн, і звинуватив її в перетворенні Єврокомісії на "політичну зброю".