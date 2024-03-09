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Орбан встретился с Трампом. Попросил "вернуться и принести мир"

Суббота 09 марта 2024 12:44
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Орбан встретился с Трампом. Попросил "вернуться и принести мир" Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии и Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Амекрики (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Призвал республиканца "вернуться и принести мир"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе встречи Орбан и Трамп обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации".

По словам премьер-министра Венгрии, только якобы возвращение Трампа в Белый дом может принести мир в Украине.

"Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и могут принести мир. Он - один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!", - написал Орбан в своем посту на Twitter-аккаунте.

Отношение Трампа и Орбана к войне в Украине

Премьер-министр Венгрии занимает антиукраинскую позицию и неоднократно делал заявления, дискредитирующие Украину. К примеру, в ноябре 2023 года он заявил, что якобы Украина не сможет победить Россию на поле боя.

Трамп со своей стороны регулярно призывает к завершению войны в Украине и обещает сделать это в случае победы на предстоящих президентских выборах.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, если Трамп победит в предстоящих выборах, он будет точно иметь другую политику в отношении Украины. В то же время, лидер Украины убежден в дальнейшей поддержке со стороны США в случае победы республиканца.

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