Орбан встретился с Трампом. Попросил "вернуться и принести мир"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Призвал республиканца "вернуться и принести мир"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ходе встречи Орбан и Трамп обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации".

По словам премьер-министра Венгрии, только якобы возвращение Трампа в Белый дом может принести мир в Украине.

"Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и могут принести мир. Он - один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!", - написал Орбан в своем посту на Twitter-аккаунте.

Отношение Трампа и Орбана к войне в Украине

Премьер-министр Венгрии занимает антиукраинскую позицию и неоднократно делал заявления, дискредитирующие Украину. К примеру, в ноябре 2023 года он заявил, что якобы Украина не сможет победить Россию на поле боя.

Трамп со своей стороны регулярно призывает к завершению войны в Украине и обещает сделать это в случае победы на предстоящих президентских выборах.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, если Трамп победит в предстоящих выборах, он будет точно иметь другую политику в отношении Украины. В то же время, лидер Украины убежден в дальнейшей поддержке со стороны США в случае победы республиканца.