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Орбан зробив несподівану заяву про війну в Україні

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українці героїчно боролися у війні з Росією, і лише їм вирішувати, чи продовжувати далі. А Угорщина готова "по-сусідськи"допомогти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Орбан заявив під час пресконференції після неформального саміту ЄС у Будапешті.

"Україна - це суверенна країна. Угорщина - це суверенна країна. Те, що робитиме Україна, це виключно залежить від українців. Вони вирішили боротися і вони боролися героїчно, їм належить вирішувати продовжувати чи ні", - сказав Орбан.

За словами угорського прем'єра, його зусилля спрямовані лише на те, щоб ізолювати Угорщину від небезпеки війни та можливої ситуації, яка матиме негативний вплив на Угорщину.

"У липні я їздив до Києва і до Москви, я був жорстко розкритикований за це. Але те, що я робив в Україні не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке передувало б більш тривалому миру. Мене відкинули та запевнили, що час на їхньому боці", - розповів Орбан.

На його думку, в умовах коли обидві сторони переконані, що час на їх боці, він спробував створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат", а потім рано чи пізно схилити до переговорів воюючі сторони.

"Я ніколи не казав, що українцям робити. Їх країна, їх майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", - зазначив прем'єр Угорщини.

"Мирне" турне Орбана

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планомірно блокує допомогу Україні від ЄС і наполягає на "мирних переговорах" для завершення війни.

Зокрема, 2 липня угорський прем'єр відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Там він запропонував, щоб Україна припинила вогонь перед початком мирних переговорів з РФ.

А вже 5 липня Орбан приїхав до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому у ЄС заявили, що не надавали мандату угорському прем'єру на поїздку до Росії.

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УгорщинаВіктор ОрбанВійна в Україні