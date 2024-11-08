Орбан зробив несподівану заяву про війну в Україні

"Україна - це суверенна країна. Угорщина - це суверенна країна. Те, що робитиме Україна, це виключно залежить від українців. Вони вирішили боротися і вони боролися героїчно, їм належить вирішувати продовжувати чи ні", - сказав Орбан.

За словами угорського прем'єра, його зусилля спрямовані лише на те, щоб ізолювати Угорщину від небезпеки війни та можливої ситуації, яка матиме негативний вплив на Угорщину.

"У липні я їздив до Києва і до Москви, я був жорстко розкритикований за це. Але те, що я робив в Україні не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке передувало б більш тривалому миру. Мене відкинули та запевнили, що час на їхньому боці", - розповів Орбан.

На його думку, в умовах коли обидві сторони переконані, що час на їх боці, він спробував створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат", а потім рано чи пізно схилити до переговорів воюючі сторони.

"Я ніколи не казав, що українцям робити. Їх країна, їх майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", - зазначив прем'єр Угорщини.