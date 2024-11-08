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Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцы героически боролись в войне с Россией, и только им решать, продолжать ли дальше. А Венгрия готова "по-соседски" помочь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан заявил во время пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште.

"Украина - это суверенная страна. Венгрия - это суверенная страна. То, что будет делать Украина, это исключительно зависит от украинцев. Они решили бороться и они боролись героически, им предстоит решать продолжать или нет", - сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, его усилия направлены только на то, чтобы изолировать Венгрию от опасности войны и возможной ситуации, которая будет иметь негативное влияние на Венгрию.

"В июле я ездил в Киев и в Москву, я был жестко раскритикован за это. Но то, что я делал в Украине, не было попыткой убедить украинцев сделать что-то. Я лишь пытался объяснить президенту, что время не на его стороне и я готов помочь создать определенное перемирие, которое предшествовало более длительному миру. Меня отвергли и заверили, что время на их стороне", - рассказал Орбан.

По его мнению, в условиях, когда обе стороны убеждены, что время на их стороне, он попытался создать как можно более широкий "международный мирный климат", а затем рано или поздно склонить к переговорам воюющие стороны.

"Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и заслуживают лучшего будущего, чем то, что светит им сейчас", - отметил премьер Венгрии.

"Мирное" турне Орбана

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планомерно блокирует помощь Украине от ЕС и настаивает на "мирных переговорах" для завершения войны.

В частности, 2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Там он предложил, чтобы Украина прекратила огонь перед мирными переговорами с Р.

А уже 5 июля Орбан приехал в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом в ЕС заявили, что не предоставляли мандату венгерскому премьеру на поездку в Россию.

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