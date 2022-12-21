Орбан знову закликав до переговорів США та Росії для миру в Україні

В Угорщині знову закликали до переговорів між США та Росією для врегулювання загарбницької війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hirado.
Нагадаємо, президент США Джо Байден неодноразово наголошував, що не збирається розпочинати будь-які мирні переговори з РФ щодо України без відповідного рішення самої держави.
Також зазначимо, що Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.
Країна також блокуватиме запровадження ліміту цін на газ у ЄС.
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