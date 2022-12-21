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Орбан знову закликав до переговорів США та Росії для миру в Україні

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Угорщині знову закликали до переговорів між США та Росією для врегулювання загарбницької війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hirado.

Нагадаємо, президент США Джо Байден неодноразово наголошував, що не збирається розпочинати будь-які мирні переговори з РФ щодо України без відповідного рішення самої держави.

Також зазначимо, що Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.

Країна також блокуватиме запровадження ліміту цін на газ у ЄС.

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