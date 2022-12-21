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Орбан снова призвал к переговорам США и России для мира в Украине

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Елизавета Драбкина

В Венгрии снова призвали к переговорам между США и Россией по урегулированию захватнической войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hirado.

Напомним, президент США Джо Байден неоднократно отмечал, что не собирается начинать какие-либо мирные переговоры с РФ по Украине без соответствующего решения самого государства.

Также отметим, что Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

Страна также будет блокировать введение лимита цен на газ в ЕС.

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ВенгрияВиктор ОрбанВойна России против Украины