Орбан снова призвал к переговорам США и России для мира в Украине

Напомним, президент США Джо Байден неоднократно отмечал, что не собирается начинать какие-либо мирные переговоры с РФ по Украине без соответствующего решения самого государства.

Также отметим, что Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

Страна также будет блокировать введение лимита цен на газ в ЕС.

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