Орбан заявив Сі Цзіньпіну: важливо, щоб Китай прагнув миру в усьому світі

Говорячи про російсько-українську війну, угорський прем'єр-міністр зазначив, що угорці - миролюбний народ. Вони прагнуть миру, рівноваги і гармонії, і тому "ми завжди на боці миру і ніколи на боці війни".

"Для нас дуже важливий заклик Китаю до миру в усьому світі, а не до війни. У випадку з конфліктом у сусідніх з Угорщиною країнах ми також високо цінуємо вашу мирну ініціативу", - заявив Орбан.

При цьому він назвав зустріч із Сі Цзіньпіном історичною, на якій було досягнуто серйозних домовленостей і встановлено дружбу між двома народами на багато поколінь.