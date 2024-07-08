Орбан заявил Си Цзиньпину: важно, чтобы Китай стремился к миру во всем мире

Говоря о российско-украинской войне, венгерский премьер-министр отметил, что венгры - миролюбивый народ. Они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда на стороне мира и никогда на стороне войны".

"Для нас очень важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне. В случае с конфликтом в соседних с Венгрией странах мы также высоко ценим вашу мирную инициативу", - заявил Орбан.

При этом он назвал встречу с Си Цзиньпином исторической, на которой были достигнуты серьезные договоренности и установлена дружба между двумя народами на многие поколения.