Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "Україну потрібно визначити, бо зараз ми навіть не знаємо, що це і де вона розташована". У відповідь МЗС України опублікувало опис країни та її координати, надані чат-ботом Grok.
Пре це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Орбана та відповідь речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у соцмережі Х.
"Спочатку нам терміново потрібне припинення вогню та мир. Потім ми повинні визначити Україну - її кордони, її населення. Станом на зараз ми навіть не знаємо, що і де знаходиться Україна", - заявив угорський прем'єр.
За його словами, як тільки мир і ясність будуть відновлені, "ми зможемо укласти довгострокові угоди з Росією та закласти основи стратегічного партнерства з Україною - такого, що захищатиме наш суверенітет, водночас забезпечуючи майбутнє Європи".
Речник МЗС України вирішив допомогти Орбану знайти країну й опублікував відповідь чат-бота Ілона Маска Grok з координатами та інформацією про Україну в соцмережі Х.
Нагадаємо, Україна досі не змогла офіційно розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу, хоча лідери держав-членів ЄС схвалили це рішення ще наприкінці 2023 року.
Процес старту переговорів наразі блокує Угорщина. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан навіть ініціював опитування серед угорських громадян щодо можливості приєднання України до ЄС.
Попри це, Україна має чітку мету - повністю відповідати критеріям членства в Євросоюзі до 2027 року. Як зазначила колишній віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна дотримується встановлених термінів і продовжує рух у напрямку членства.
Нещодавно вона також наголошувала, що усі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС мають бути відкриті до кінця 2025 року.
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