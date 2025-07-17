Орбан заявил, что не знает, где находится Украина: в МИД помогли найти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "Украину нужно определить, потому что сейчас мы даже не знаем, что это и где она расположена". В ответ МИД Украины опубликовало описание страны и ее координаты, предоставленные чат-ботом Grok.
Пре это сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана и ответ спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети Х.
"Сначала нам срочно нужно прекращение огня и мир. Затем мы должны определить Украину - ее границы, ее население. По состоянию на сейчас мы даже не знаем, что и где находится Украина", - заявил венгерский премьер.
По его словам, как только мир и ясность будут восстановлены, "мы сможем заключить долгосрочные соглашения с Россией и заложить основы стратегического партнерства с Украиной - такого, которое будет защищать наш суверенитет, одновременно обеспечивая будущее Европы".
Представитель МИД Украины решил помочь Орбану найти страну и опубликовал ответ чат-бота Илона Маска Grok с координатами и информацией об Украине в соцсети Х.
Напомним, Украина до сих пор не смогла официально начать переговоры о вступлении в Европейский Союз, хотя лидеры государств-членов ЕС одобрили это решение еще в конце 2023 года.
Процесс старта переговоров пока блокирует Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан даже инициировал опрос среди венгерских граждан о возможности присоединения Украины к ЕС.
Несмотря на это, Украина имеет четкую цель - полностью соответствовать критериям членства в Евросоюзе до 2027 года. Как отметила бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина придерживается установленных сроков и продолжает движение в направлении членства.
Недавно она также отмечала, что все переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС должны быть открыты до конца 2025 года.
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