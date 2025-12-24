Орбан залякує Європу "останнім" мирним роком

Відповідаючи на запитання, чи можливо, що 2025 рік стане останнім роком "миру в Європі", прем'єр Угорщині відповів ствердно.

"Так, цього не можна виключати", - сказав він.

Орбан наголосив, що Європа звикла жити без масштабних війн з 1945 року. За його словами, протягом десятиліть континент утримувався від конфліктів через страх ядерної війни, однак нині цей стримувальний фактор слабшає.

"Ми звикли до війни. Остання велика європейська війна закінчилася в 1945 році, і з того часу минуло вісімдесят років. Це надзвичайно рідкісний стан у Європі. Довгий час ядерна зброя масового знищення тримала народи континенту від війни… Але тепер зароджується зовсім новий світ", - заявив прем’єр Угорщини.

Він також пов’язав зростання воєнної напруженості з перерозподілом фінансової, військової та політичної влади у світі, а також із, за його словами, "занепадом Західної Європи та Євросоюзу".

Коментуючи підсумки нещодавнього саміту ЄС у Брюсселі, Орбан заявив, що Європа наразі рухається не до миру, а до війни.

"Ми наближаємося до війни. Минулого тижня в Брюсселі нам вдалося уповільнити темпи дрейфу до війни… Однак процес не зупинився. Ми лише запобігли його прискоренню", - сказав він.

За словами Орбана, в Європі сформувалися два табори - "партія війни" і "партія миру", при цьому наразі перевагу мають прихильники жорсткішого курсу.

"Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру", - стверджує угорський прем’єр.