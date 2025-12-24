Орбан запугивает Европу "последним" мирным годом

Отвечая на вопрос, возможно ли, что 2025 год станет последним годом "мира в Европе", премьер Венгрии ответил утвердительно.

"Да, этого нельзя исключать", - сказал он.

Орбан подчеркнул, что Европа привыкла жить без масштабных войн с 1945 года. По его словам, в течение десятилетий континент воздерживался от конфликтов из-за страха ядерной войны, однако сейчас этот сдерживающий фактор ослабевает.

"Мы привыкли к войне. Последняя большая европейская война закончилась в 1945 году, и с тех пор прошло восемьдесят лет. Это чрезвычайно редкое состояние в Европе. Долгое время ядерное оружие массового уничтожения удерживало народы континента от войны... Но теперь зарождается совершенно новый мир", - заявил премьер Венгрии.

Он также связал рост военной напряженности с перераспределением финансовой, военной и политической власти в мире, а также с, по его словам, "упадком Западной Европы и Евросоюза".

Комментируя итоги недавнего саммита ЕС в Брюсселе, Орбан заявил, что Европа сейчас движется не к миру, а к войне.

"Мы приближаемся к войне. На прошлой неделе в Брюсселе нам удалось замедлить темпы дрейфа к войне... Однако процесс не остановился. Мы лишь предотвратили его ускорение", - сказал он.

По словам Орбана, в Европе сформировались два лагеря - "партия войны" и "партия мира", при этом сейчас преимущество имеют сторонники более жесткого курса.

"Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", - утверждает венгерский премьер.