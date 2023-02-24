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Орбан про війну в Україні: Росія не може перемогти, але її "не можна заганяти в кут"

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor1)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у річницю масштабного вторгнення РФ в Україну заявив, що Росія не може перемогти, але "ядерну державу не можна заганяти у кут". При цьому він закликав до мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Росія не може перемогти, тому що весь західний світ стоїть за Україну. Водночас, Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, тому що це може спровокувати ядерну війну", - написав він.

Говорячи про війну в Україні, Орбан додав, що "нам потрібні припинення вогню та мирні переговори".

"Чим швидше, тим краще", - наголосив він.

Як повідомлялось, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа стала непрямим учасником війни Росії проти України. Він запевняє, що його країна буде і надалі торгувати з Москвою.

Нагадаємо, після візиту Володимира Зеленського до Брюсселю прем'єр Угорщини Віктор Орбан запевнив у подальшій гуманітарній й фінансовій підтримці України.

Також в Офісі президента заявили, що президент України запросив угорського прем’єр-міністра до Києва.

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УгорщинаВиктор ОрбанВійна в Україні