Зеленський запросив Орбана в Україну, - ОП

Президент Володимир Зеленський запросив угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Києва. Глава держави запропонував йому приїхати в Київ під час їх зустрічі на саміті ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкву в інтерв'ю "Крим.Реалії".

"Це дійсно була зустріч президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І дійсно прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до президента України і потис йому руку", - розповів Жовква.

За його словами, на цій зустрічі Зеленський, зокрема, обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України, "і був почутий конструктив з цього приводу" та додав, що український президент вже неодноразово запрошував угорського прем’єр-міністра прибути в Україну.

"Тому прем’єр-міністр Угорщини запрошений до України, і сподіваємось, що він може бути тут. Відома позиція Угорщини, яка говорить, що вона не буде надавати військову допомогу Україні. Найкраще в дипломатії - це завжди діалог, розмова", - заявив Жовква.

Він додав, що президент України мав декілька телефонних розмов з прем’єр-міністром Угорщини як до війни, так і під час війни.

"Діалог є. Але, звичайно, під час повноцінного візиту є набагато більше можливостей і шансів провести його предметно і продуктивно", - додав Жовква.

Нагадаємо, що угорський прем'єр Віктор Орбан відомий своїм прихильним ставленням до російського режиму.

Додамо, що в грудні минулого Угорщина блокувала пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро, але згодом змінила свою позицію в обмін на фінансування від Європейського союзу.

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