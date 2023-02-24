Орбан о войне в Украине: Россия не может победить, но ее "нельзя загонять в угол"

"Россия не может победить, потому что весь западный мир стоит за Украину. В то же время Россия является ядерной державой, а ядерную державу нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну", - написал он.

Говоря о войне в Украине, Орбан добавил, что "нам нужны прекращение огня и мирные переговоры".

"Чем быстрее, тем лучше", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа стала непрямым участником войны России против Украины. Он уверяет, что его страна будет и дальше торговать с Москвой.

Напомним, после визита Владимира Зеленского в Брюссель премьер Венгрии Виктор Орбан заверил в дальнейшей гуманитарной и финансовой поддержке Украины.

Также в Офисе президента заявили, что президент Украины пригласил венгерского премьер-министра в Киев.