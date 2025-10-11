Орбан задумав зібрати підписи проти "військового плану" ЄС

"На нас чекає спекотна осінь. Європа стрімко наближається до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені був представлений військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена", - написав Орбан.

За його словами, на саміті ЄС, який пройшов у столиці Данії на початку жовтня, він чітко дав зрозуміти - "ми про це не просили". Після цього, заявив він, проти Угорщини була розгорнута кампанія, що містить звинувачення у шпигунстві, скандали з фальшивими новинами і юридичні маніпуляції.

"Ми не можемо просто бездіяти! Ми повинні ще раз продемонструвати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти військових планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті і в кожному селі, тому що зараз нам потрібні всі миролюбні угорці", - заявив він.

Згодом він опублікував кілька фотографій з фермерського ринку Пештержебет, на одній з яких він підписує петицію "проти військових планів ЄС".