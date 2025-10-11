Орбан задумал собрать подписи против "военного плана" ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране сбор подписей против плана обороны, который обсуждают лидеры стран-членов Евросоюза
Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан написал в своем Facebook.
"Нас ждет жаркая осень. Европа стремительно приближается к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена", - написал Орбан.
По его словам, на саммите ЕС, который прошел в столице Дании в начале октября, он четко дал понять - "мы об этом не просили". После этого, заявил он, против Венгрии была развернута кампания, включающая обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции.
"Мы не можем просто бездействовать! Мы должны еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и в каждом селе, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры", - заявил он.
Впоследствии он опубликовал несколько фотографий с фермерского рынка Пештержебет, на одной из которых он подписывает петицию "против военных планов ЕС".
Напомним, 10 октября премьер Венгрии Виктор Орбан отличился очередным антиукраинским заявлением. По его словам, украинская разведка якобы следит за венграми и проникла в оппозиционную партию "Тиса", которую он назвал "проукраинской".
А накануне СМИ распространили расследование, что Венгрия годами шпионила за структурами ЕС и пыталась вербовать чиновников блока в своих интересах.