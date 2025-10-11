Орбан задумал собрать подписи против "военного плана" ЕС

"Нас ждет жаркая осень. Европа стремительно приближается к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена", - написал Орбан.

По его словам, на саммите ЕС, который прошел в столице Дании в начале октября, он четко дал понять - "мы об этом не просили". После этого, заявил он, против Венгрии была развернута кампания, включающая обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции.

"Мы не можем просто бездействовать! Мы должны еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и в каждом селе, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры", - заявил он.

Впоследствии он опубликовал несколько фотографий с фермерского рынка Пештержебет, на одной из которых он подписывает петицию "против военных планов ЕС".