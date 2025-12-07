Орбан відправляє делегацію до Москви для підготовки до завершення війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що найближчими днями до Москви вирушить угорська делегація для переговорів з питань бізнес-співпраці.

За його словами, йдеться про велику місію, яка буде зосереджена на підготовці до "повоєнного миру" та економічної інтеграції Росії у світову систему.

Інших подробиць складу та завдань делегації Орбан не розкрив, наголошуючи на необхідності стратегічного підходу до майбутніх відносин із Москвою.

Контекст попередніх візитів та угод

Це не перший візит угорської сторони до російської столиці за останній час. Орбан уже зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним 28 листопада.

У межах переговорів обговорювали постачання газу і нафти, а також прискорення робіт на атомній електростанції Пакш.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Росія забезпечить постачання енергоносіїв у рамках чинних контрактів через нафтопровід "Дружба" і газопровід "Турецький потік".

Плани на післявоєнний період

Орбан підкреслив, що Угорщина розглядає економічне співробітництво з Росією як елемент підготовки до післявоєнної економічної ситуації.

За його словами, у разі завершення війни та можливої реінтеграції Росії у світову економіку країна діятиме, виходячи з нових економічних реалій.

При цьому він зазначив, що підтримує контакти як з Москвою, так і з Вашингтоном, однак не може розкривати всі деталі переговорів.