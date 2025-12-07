RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Орбан отправляет делегацию в Москву для подготовки к завершению войны в Украине

Фото: Виктор Орбан (facebook.com orbanviktor)
Автор: Никончук Анастасия

Венгрия готовится к экономической работе с Россией в послевоенном формате: в Москву отправляется делегация для обсуждения бизнес-сотрудничества и стратегических поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию венгерского издания Telex.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в ближайшие дни в Москву отправится венгерская делегация для переговоров по вопросам бизнес-сотрудничества.

По его словам, речь идет о большой миссии, которая будет сосредоточена на подготовке к "послевоенному миру" и экономической интеграции России в мировую систему.

Другие подробности состава и задач делегации Орбан не раскрыл, отмечая необходимость стратегического подхода к будущим отношениям с Москвой.

Контекст предыдущих визитов и соглашений

Это не первый визит венгерской стороны в российскую столицу за последнее время. Орбан уже встречался с президентом РФ Владимиром Путиным 28 ноября.

В рамках переговоров обсуждались поставки газа и нефти, а также ускорение работ на атомной электростанции Пакш.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Россия обеспечит поставки энергоносителей в рамках действующих контрактов через нефтепровод "Дружба" и газопровод "Турецкий поток".

Планы на послевоенный период

Орбан подчеркнул, что Венгрия рассматривает экономическое сотрудничество с Россией как элемент подготовки к послевоенной экономической ситуации.

По его словам, в случае завершения войны и возможной реинтеграции России в мировую экономику страна будет действовать исходя из новых экономических реалий.

При этом он отметил, что поддерживает контакты как с Москвой, так и с Вашингтоном, однако не может раскрывать все детали переговоров.

Напоминаем, что поездка венгерского премьера в Москву уже состоялась и вызвала вопросы среди партнеров по ЕС и НАТО, так как проходила в расширенном формате и сопровождалась обсуждением ключевых для Будапешта вопросов энергетики и атомной энергетики.

Отметим, что премьер Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина не имеет шансов на победу, а финансовая поддержка Киева со стороны ЕС превращается для союза в чрезмерное бремя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВиктор Орбан