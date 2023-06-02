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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Орбан відмовляє Україну від контрнаступу та закликає до переговорів з РФ

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагається схили Україну до переговорів з Росією. Він відмовляє українців від майбутнього контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Угорський прем'єр зазначив, що Україна готується до контрнаступу, який "є справою українців". Орбан заявив, що як "людина з півторарічним військовим досвідом" він знає про "втричі більші втрати" атакуючої сторони у порівнянні з тими, хто обороняється.

"А в країні, населення якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ у таких умовах - значить влаштувати криваву різню", - сказав прем'єр Угорщини.

Він закликав "переконати сторони" розпочати мирні переговори до початку контрнаступу.

Також Орбан вважає себе єдиним прем'єром в Євросоюзі, який нібито виступає за мир. Він заявив, що поки знаходиться при владі, Угорщина не воюватиме проти Росії.

Інші скандальні заяви Орбана

Угорський прем'єр Віктор Орбан не приховує, що є прихильником російського диктатора Володимира Путіна. Він від початку повномасштабного вторгнення не засудив дії Росії, а навпаки заявив, що сумнівається у перемозі Україні.

Щобільше, Угорщина активно блокує санкції ЄС проти Росії, сповільнює ухвалення рішень щодо допомоги України.

Також нещодавно Орбан в інтерв'ю назвав Закарпаття "давньою угорською землею", але цей шматок вирізали з ефіру.

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