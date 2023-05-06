Орбан назвав в інтерв'ю Закарпаття "давньою угорською землею", але це вирізали з ефіру

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Закарпаття "давньою угорською землею" в інтерв'ю радіо Kossuth. Однак це вирізали з ефіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 444.hu та Media1 .

"Втрати українців - це наші втрати. (...) Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан.

Однак цю частину було вирізано з остаточного запису, який було завантажено на YouTube.

Що стосується угорців у Закарпатті, Орбан сказав, що вони "не іммігрували, їх не занесло туди вітром. Вони завжди там жили, це їхня батьківщина, це їхня земля. Вони теж гинуть на війні. Страждання України - це також страждання угорців, які живуть там, тому ми, угорці, принаймні подвійно мотивовані (...) принести мир в Україну. Тому ми завжди шукаємо можливості зробити свій внесок у справу миру".

Водночас заступник держсекретаря, який очолює прес-службу прем'єр-міністра Віктора Орбана Хавасі Берталан заявив, що промову угорського прем'єра транслювали одночасно на YouTube і Facebook, але сигнал на YouTube перервався "на кілька миттєвостей", а потім "відновився сам собою".

Причому сталося це саме під час тієї частини відео, яка стосується територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Конгрес США готується запровадити санкції проти впливових осіб Угорщини. Вони пов'язані із прем'єром Віктором Орбаном.

Крім того, посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що Сполучені Штати стурбовані прагненням влади Угорщини до більш тісних відносин із Росією.

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