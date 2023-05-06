ua ru
Сб, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Орбан назвав в інтерв'ю Закарпаття "давньою угорською землею", але це вирізали з ефіру

Новость на русском →
Субота 06 травня 2023 21:25
Орбан назвав в інтерв'ю Закарпаття "давньою угорською землею", але це вирізали з ефіру Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Закарпаття "давньою угорською землею" в інтерв'ю радіо Kossuth. Однак це вирізали з ефіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 444.hu та Media1.

"Втрати українців - це наші втрати. (...) Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан.

Однак цю частину було вирізано з остаточного запису, який було завантажено на YouTube.

Що стосується угорців у Закарпатті, Орбан сказав, що вони "не іммігрували, їх не занесло туди вітром. Вони завжди там жили, це їхня батьківщина, це їхня земля. Вони теж гинуть на війні. Страждання України - це також страждання угорців, які живуть там, тому ми, угорці, принаймні подвійно мотивовані (...) принести мир в Україну. Тому ми завжди шукаємо можливості зробити свій внесок у справу миру".

Водночас заступник держсекретаря, який очолює прес-службу прем'єр-міністра Віктора Орбана Хавасі Берталан заявив, що промову угорського прем'єра транслювали одночасно на YouTube і Facebook, але сигнал на YouTube перервався "на кілька миттєвостей", а потім "відновився сам собою".

Причому сталося це саме під час тієї частини відео, яка стосується територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Конгрес США готується запровадити санкції проти впливових осіб Угорщини. Вони пов'язані із прем'єром Віктором Орбаном.

Крім того, посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що Сполучені Штати стурбовані прагненням влади Угорщини до більш тісних відносин із Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Виктор Орбан Війна Росії проти України
NEWS
Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою