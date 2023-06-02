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Орбан отговаривает Украину от контрнаступления и призывает к переговорам с РФ

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается склонить Украину к переговорам с Россией. Он отговаривает украинцев от предстоящего контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Венгерский премьер отметил, что Украина готовится к контрнаступлению, которое "является делом украинцев". Орбан заявил, что как "человек с полуторагодовалым военным опытом" он знает о "втрое больших потерях" атакующей стороны по сравнению с обороняющимися.

"А в стране, население которой составляет лишь малую часть населения противной стороны, начать большое военное наступление в таких условиях - значит устроить кровавую резню", - сказал премьер Венгрии.

Он призвал "убедить стороны" начать мирные переговоры до начала контрнаступления.

Также Орбан считает себя единственным премьером в Евросоюзе, который якобы выступает за мир. Он заявил, что пока находится у власти, Венгрия не будет воевать против России.

Другие скандальные заявления Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан не скрывает, что является сторонником российского диктатора Владимира Путина. Он с самого начала полномасштабного вторжения не осудил действия России, а наоборот заявил, что сомневается в победе Украины.

Больше того, Венгрия активно блокирует санкции ЕС против России, замедляет принятие решений о помощи Украины.

Также недавно Орбан в интервью назвал Закарпатье "древней венгерской землей", но этот кусок вырезали из эфира.

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