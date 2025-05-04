Орбан не вгамовується: різко відповів Зеленському на слова про блокування України в ЄС

"Президент (України, - ред) Зеленський звернувся вчора до угорського народу. Пане президенте! Те, що думає угорський народ, не вирішує ні президент у Києві, ні бюрократи в Брюсселі", - сказав він.

Орбан заявив, що "без Угорщини немає вступу України до ЄС".

"Кожен угорець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Так у нас прийнято", - додав він.