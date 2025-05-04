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Орбан не вгамовується: різко відповів Зеленському на слова про блокування України в ЄС

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову заяву на слова Володимира Зеленського про блокування України в ЄС. За його словами, без Угорщини немає вступу України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його на Twitter (Х).

"Президент (України, - ред) Зеленський звернувся вчора до угорського народу. Пане президенте! Те, що думає угорський народ, не вирішує ні президент у Києві, ні бюрократи в Брюсселі", - сказав він.

Орбан заявив, що "без Угорщини немає вступу України до ЄС".

"Кожен угорець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Так у нас прийнято", - додав він.

 

Що сказав Орбан до цього

Наприкінці квітня прем'єр Угорщини Віктор Орбан узяв участь в опитуванні для угорців щодо членства України в ЄС. Він проголосував проти такої інтеграції.

Буквально вчора, 3 травня, президент Володимир Зеленський розповів про відкриття трьох кластерів для України в ЄС, підкресливши, що всі країни-члени підтримують цей крок, крім Угорщини.

Він додав і те, що 70% угорців підтримують вступ України до Євросоюзу, що, за його словами, показує, що політика угорського уряду не відповідає настроям громадян.

Уточнимо, що в публічний діалог Орбана і Зеленського втрутився глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Він заявив, що Києву потрібно "підбирати тон" через закиди Орбану.

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