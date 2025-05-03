Сійярто зухвало порадив Зеленському "підбирати тон" через закиди Орбану

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Києву потрібно "підбирати тон". Так він прокоментував слова українського лідера Володимира Зеленського про угорського прем'єра Віктора Орбана та його позицію щодо України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Сійярто у Facebook і видання "24.HU".

За словами очільника угорського МЗС, Зеленський "має звикнути до думки, що кожен угорець має право втручатися в питання прискореного вступу України до ЄС".

"Тому що ситуація така: Україна хоче приєднатися до інтеграції, учасниками якої ми є, а не навпаки... Ось і тон треба підбирати відповідно в Києві.", - написав Сійярто.

Що передувало

Сьогодні Володимир Зеленський заявив, що більшість угорців підтримують вступ України до ЄС, незважаючи на іншу позицію Орбана та його спроби вплинути на громадську думку.

Зокрема, український лідер послався на відкрите опитування, проведене опозицією Орбана, згідно з яким 70% опитаних жителів Угорщини підтримали вступ України до Євросоюзу.

Також Зеленський наголосив на намірі Орбана заблокувати вступ України до блоку і додав, що дії угорського прем'єра дуже небезпечні та загрожують безпеці Євросоюзу. Крім того, він розкритикував прем'єра Угорщини за те, що Орбан пов'язує питання НАТО зі своїми власними ідеями про припинення війни.

Глава української держави підтвердив, що Україна зробила необхідні кроки для підготовки до інтеграції в ЄС, і мета країни - бути технічно готовою до відкриття трьох кластерів у Євросоюзі до середини літа. Він також зазначив, що цей крок підтримують усі, крім Угорщини.