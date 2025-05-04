Орбан не унимается: резко ответил Зеленскому на слова о блокировании Украины в ЕС

"Президент(Украины, - ред) Зеленский обратился вчера к венгерскому народу. Господин президент! То, что думает венгерский народ, не решает ни президент в Киеве, ни бюрократы в Брюсселе", - сказал он.

Орбан заявил, что "без Венгрии нет вступления Украины в ЕС".

"Каждый венгр выскажет свое мнение по этому поводу. Нравится вам это или нет. Так у нас принято", - добавил он.