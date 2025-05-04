Орбан не унимается: резко ответил Зеленскому на слова о блокировании Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое заявлениие на слова Владимира Зеленского о блокировании Украины в ЕС. По его словам, без Венгрии нет вступления Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его на Twitter (Х).
"Президент(Украины, - ред) Зеленский обратился вчера к венгерскому народу. Господин президент! То, что думает венгерский народ, не решает ни президент в Киеве, ни бюрократы в Брюсселе", - сказал он.
Орбан заявил, что "без Венгрии нет вступления Украины в ЕС".
"Каждый венгр выскажет свое мнение по этому поводу. Нравится вам это или нет. Так у нас принято", - добавил он.
В конце апреля премьер Венгрии Виктор Орбан принял участие в опросе для венгров по поводу членства Украины в ЕС. Он проголосовал против такой интеграции.
Буквально вчера, 3 мая, президент Владимир Зеленский рассказал об открытии трех кластеров для Украины в ЕС, подчеркнув, что все страны-члены поддерживают этот шаг, кроме Венгрии.
Он добавил и то, что 70% венгров поддерживают вступление Украины в Евросоюз, что, по его словам, показывает, что политика венгерского правительства не соответствует настроениям граждан.
Уточним, что в публичный диалог Орбана и Зеленского вмешался глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заявил, что Киеву нужно "подбирать тон" из-за упреков Орбану.
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