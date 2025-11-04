Орбан виступив проти членства України в ЄС і дорікнув Зеленському за гроші Угорщини

"Ми вважаємо, що Євросоюз має укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша пропозиція. Ми будемо дотримуватися цієї позиції в майбутньому, оскільки маємо на це повне право", - написав він.

Він також зазначив, що внесок Угорщини враховано в коштах, які Україна отримує від Євросоюзу, і додав, що "не радий цьому".

"Я також хотів би звернути увагу президента (Володимира Зеленського, - ред.) на те, що підтримка, яку Україна отримує від Європейського Союзу, включає також угорські гроші. Ми не раді цьому, але це все одно факт", - заявив Орбан.

Прем'єр Угорщини наголосив, що рішення про євроінтеграцію України ухвалюватиметься країнами-членами одностайно. Він зауважив, що кожна з них має суверенне право підтримувати або протистояти вступу нового члена.

"Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в Європейському Союзі, оскільки це принесе війну в Європу та виведе гроші угорців в Україну", - переконаний політик.

Крім того, Орбан заявив, що Україна "ні від кого і ні від чого" не захищає Угорщину.

"Ми не просили про таке і ніколи не проситимемо. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є", - написав він.