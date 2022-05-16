UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Орбан усомнился в способности НАТО защитить Венгрию

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Дмитрий Кузнецов

НАТО является надежной поддержкой Будапешта, но Альянс не защитит страну. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за создание сильной венгерской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo.

"НАТО - это надежная поддержка, но она не защитит Венгрию", - сказал Орбан в своем выступлении в парламенте страны после избрания на пост главы правительства.

Премьер напомним, что сегодня в Украине идет война, которую развязала России. Он добавил, что если армия страны слаба, а ее народ не хочет обороняться, то это государство будет защищено в первую очередь.

"Самая неотложная задача - укрепить венгерскую армию и сделать ее настоящей армией", - подытожил Орбан.

Напомним, сегодня парламент Венгрии в пятый раз избрал Орбана на пост премьер-министра страны.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле партия Орбана уверено победила на парламентских выборах в Венгрии.

Отметим, Орбан выступает против включения в шестой санкционный пакет ЕС нефтяного эмбарго против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВенгрияВиктор ОрбанВойна России против Украины