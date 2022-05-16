Орбан усомнился в способности НАТО защитить Венгрию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo .

"НАТО - это надежная поддержка, но она не защитит Венгрию", - сказал Орбан в своем выступлении в парламенте страны после избрания на пост главы правительства.

Премьер напомним, что сегодня в Украине идет война, которую развязала России. Он добавил, что если армия страны слаба, а ее народ не хочет обороняться, то это государство будет защищено в первую очередь.

"Самая неотложная задача - укрепить венгерскую армию и сделать ее настоящей армией", - подытожил Орбан.