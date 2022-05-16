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Парламент Венгрии в пятый раз переизбрал Орбана премьер-министром

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Будапешт, Понедельник 16 мая 2022 16:12
Парламент Венгрии в пятый раз переизбрал Орбана премьер-министром Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Венгрии переизбрал действующего премьер-министра Виктора Орбана главой правительства страны. Политик займет этот пост пятый раз подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo.

Кандидатуру Орбана поддержали 133 депутата. Против проголосовали 27 парламентариев. Воздержавшихся не было.

Перед началом голосования оппозиционные партии Венгрии открыто заявили о своем "нет" Орбану. В движении "Наша Родина" объяснили свою позицию тем, что последние 12 лет премьер принимал лишь "фиктивные меры".

Напомним, в начале апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых уверенно победила партия Орбана "Фидес".

Отметим, Орбан выступает против включения в шестой санкционный пакет ЕС нефтяного эмбарго против России. Он также заявлял о том, что Европа не сможет заменить российский газ дорогим американским.

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