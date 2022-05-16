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Орбан засумнівався в здатності НАТО захистити Угорщину

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Дмитрий Кузнецов

НАТО є надійною підтримкою Будапешта, але Альянс не захистить країну. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за створення сильної угорської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Origo.

"НАТО - це надійна підтримка, але вона не захистить Угорщину", - сказав Орбан у своєму виступі в парламенті країни після обрання на пост глави уряду.

Прем'єр нагадаємо, що сьогодні в Україні йде війна, яку розв'язала Росії. Він додав, що якщо армія країни слабка, а її народ не хоче оборонятися, то ця держава буде захищена в першу чергу.

"Найбільш нагальне завдання - зміцнити угорську армію і зробити її справжньою армією", - підсумував Орбан.

Нагадаємо, сьогодні парламент Угорщини вп'яте обрав Орбана на посаду прем'єр-міністра країна.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні партія Орбана впевнено перемогла на парламентських виборах в Угорщині.

Відзначимо, Орбан виступає проти включення в шостий санкційний пакет ЄС нафтового ембарго проти Росії.

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