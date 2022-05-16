Орбан засумнівався в здатності НАТО захистити Угорщину

НАТО є надійною підтримкою Будапешта, але Альянс не захистить країну. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за створення сильної угорської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Origo .

"НАТО - це надійна підтримка, але вона не захистить Угорщину", - сказав Орбан у своєму виступі в парламенті країни після обрання на пост глави уряду.

Прем'єр нагадаємо, що сьогодні в Україні йде війна, яку розв'язала Росії. Він додав, що якщо армія країни слабка, а її народ не хоче оборонятися, то ця держава буде захищена в першу чергу.

"Найбільш нагальне завдання - зміцнити угорську армію і зробити її справжньою армією", - підсумував Орбан.