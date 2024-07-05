Орбан на тлі чуток про візит в Москву каже, що не має мандата на переговори по Україні

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не має мандату на "мирні переговори".
Про це заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на telex.
Орбан заявив, що "мир настане, коли хтось це зробить", але Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, бо не має на це ні мандату, ні відповідної міжнародної політичної ваги.
Як вважає угорський прем’єр, мирними переговорами будуть керувати великі країни. Але Будапешт "може бути гарним знаряддям миру в руках охочих людей".
"У зручному кріслі в Брюсселі не досягнеш миру. Навіть якщо країна, що головує в ЄС, не має повноважень вести переговори від імені ЄС, ми не можемо сидіти склавши руки та чекати, поки війна чудесним чином закінчиться", - сказав Орбан, запевнивши, що Угорщина буде важливим інструментом у здійсненні перших кроків до миру.
Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ повідомила, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візиту до Києва вирушить до Москви. Однак він не підтвердив цієї інформації.
Напередодні, вперше за понад 10 років, Орбан приїхав до Києва на офіційний візит 2 липня. Він приїхав у зв'язку із головуванням Будапешта до ЄС.
Зокрема, під час його візиту порушувались питання глобальної угоди про співпрацю між країнами під час зустрічі із Зеленським. Орбан запропонував президентові України зупинити військові дії до початку мирних переговорів із Росією.
За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, не лише Угорщина виступила з такою пропозицією.
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