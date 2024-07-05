Орбан на тлі чуток про візит в Москву каже, що не має мандата на переговори по Україні

Орбан заявив, що "мир настане, коли хтось це зробить", але Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, бо не має на це ні мандату, ні відповідної міжнародної політичної ваги.

Як вважає угорський прем’єр, мирними переговорами будуть керувати великі країни. Але Будапешт "може бути гарним знаряддям миру в руках охочих людей".

"У зручному кріслі в Брюсселі не досягнеш миру. Навіть якщо країна, що головує в ЄС, не має повноважень вести переговори від імені ЄС, ми не можемо сидіти склавши руки та чекати, поки війна чудесним чином закінчиться", - сказав Орбан, запевнивши, що Угорщина буде важливим інструментом у здійсненні перших кроків до миру.