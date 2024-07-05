Орбан на фоне слухов о визите в Москву говорит, что не имеет мандата на переговоры по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не имеет мандата на "мирные переговоры".
Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на telex.
Орбан заявил, что "мир наступит, когда кто-то это сделает", но Венгрия не может взять на себя ответственность за это, потому что не имеет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса.
Как считает венгерский премьер, мирными переговорами будут руководить большие страны. Но Будапешт "может быть хорошим орудием мира в руках желающих".
"В удобном кресле в Брюсселе не достигнешь мира. Даже если страна, председательствующая в ЕС, не имеет полномочий вести переговоры от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится", - сказал Орбан, заверив, что Венгрия будет важным инструментом в осуществлении первых шагов к миру.
Визиты Орбана
Напомним, накануне ряд СМИ сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Киев отправится в Москву. Однако он не подтвердил эту информацию.
Накануне, впервые за более чем 10 лет, Орбан приехал в Киев на официальный визит 2 июля. Он приехал в связи с председательством Будапешта в ЕС.
В частности, во время его визита поднимались вопросы глобального соглашения о сотрудничестве между странами во время встречи с Зеленским. Орбан предложил президенту Украины приостановить военные действия до начала мирных переговоров с Россией.
По словам замглавы Офиса президента Игоря Жовквы, не только Венгрия выступила с таким предложением.
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