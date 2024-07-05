Орбан на фоне слухов о визите в Москву говорит, что не имеет мандата на переговоры по Украине

Орбан заявил, что "мир наступит, когда кто-то это сделает", но Венгрия не может взять на себя ответственность за это, потому что не имеет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса.

Как считает венгерский премьер, мирными переговорами будут руководить большие страны. Но Будапешт "может быть хорошим орудием мира в руках желающих".

"В удобном кресле в Брюсселе не достигнешь мира. Даже если страна, председательствующая в ЕС, не имеет полномочий вести переговоры от имени ЕС, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится", - сказал Орбан, заверив, что Венгрия будет важным инструментом в осуществлении первых шагов к миру.