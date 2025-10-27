Орбан терміново їде до Трампа через загрози постачанню російської нафти в Угорщину

Як пише видання, залежність Угорщини від поставок російської нафти може загрожувати енергетичній безпеці країни, оскільки США запровадили санкції проти "Роснефті" і "Лукойлу". Водночас ЄС вирішив повністю заборонити фінансові операції з "Роснефтью" і "Газпром нефтью", а також відмовитися від імпорту російського СПГ із 2027 року.

"Я скоро буду у Вашингтоні, щоб обговорити це з президентом Трампом. Ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини", - сказав Орбан під час свого візиту в Рим.

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто уточнив, що візит Орбана до Вашингтона має відбутися в другу половину наступного тижня. Точної дати він не назвав.

Bloomberg звертає увагу, що Будапешт намагається переконати Вашингтон, що через відсутність виходу до моря Угорщина не може відмовитися від постачань російської нафти, хоча є альтернативний нафтопровід через Хорватію, що з'єднує країну з Адріатичним морем.