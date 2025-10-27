ua en ru
Орбан срочно едет к Трампу из-за угроз поставкам российской нефти в Венгрию

Рим, Понедельник 27 октября 2025 17:09
Орбан срочно едет к Трампу из-за угроз поставкам российской нефти в Венгрию Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Венгрии Виктор Орбан хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить "необходимость" поставок российской нефти в Венгрию.

Как передает РБК-Украина, заявление Орбана приводит Bloomberg.

Как пишет издание, зависимость Венгрии от поставок российской нефти может угрожать энергетической безопасности страны, поскольку США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". При этом ЕС решил полностью запретить финансовые операции с "Роснефтью" и "Газпром нефтью" а также отказаться от импорта российского СПГ с 2027 года.

"Я скоро буду в Вашингтоне, чтобы обсудить это с президентом Трампом. Мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии", - сказал Орбан во время своего визита в Рим.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уточнил, что визит Орбана в Вашингтон должен пройти во вторую половину следующей недели. Точной даты он не назвал.

Bloomberg обращает внимание, что Будапешт пытается убедить Вашингтон, что из-за отсутствия выхода к морю Венгрия не может отказаться от поставок российской нефти, хотя есть альтернативный нефтепровод через Хорватию, соединяющий страну с Адриатическим морем.

Критика посла США при НАТО

Напомним, ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер отмечал, что Венгрия в отличие от своих стран-соседей не разработала запасного плана на случай, если поставки российской нефти и газа прекратятся.

По словам Уитакера, США продолжат работу с Будапештом, а также со странами-соседями, чтобы помочь Венгрии полностью отказаться от российских энергоносителей.

Посол добавил, что в процессе отказа от нефти и газа РФ Венгрии готовы помочь США.

