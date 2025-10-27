Орбан срочно едет к Трампу из-за угроз поставкам российской нефти в Венгрию

Как пишет издание, зависимость Венгрии от поставок российской нефти может угрожать энергетической безопасности страны, поскольку США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". При этом ЕС решил полностью запретить финансовые операции с "Роснефтью" и "Газпром нефтью" а также отказаться от импорта российского СПГ с 2027 года.

"Я скоро буду в Вашингтоне, чтобы обсудить это с президентом Трампом. Мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии", - сказал Орбан во время своего визита в Рим.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уточнил, что визит Орбана в Вашингтон должен пройти во вторую половину следующей недели. Точной даты он не назвал.

Bloomberg обращает внимание, что Будапешт пытается убедить Вашингтон, что из-за отсутствия выхода к морю Венгрия не может отказаться от поставок российской нефти, хотя есть альтернативный нефтепровод через Хорватию, соединяющий страну с Адриатическим морем.