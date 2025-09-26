Орбан слідом за Трампом оголосив організацію "Антифа" терористичною організацією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що визнає організацію "Антифа" терористичною. Він назвав це першим кроком у боротьбі з насильством, яке поширюється по країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Орбана в Facebook.
За словами прем’єра Угорщини, це має стати першою дією в рамках заходів проти того, що він називає політикою насильства в країні.
Орбан сказав, що Угорщина тривалий час була островом миру, але тепер ненависть і насильство "стукають у наші двері".
Він перерахував місця, де, за його словами, проявляється агресія: "на концертах, де імітують страти; біля воріт церкви, де погрожують старому монаху; на політичних мітингах із появою людини з пістолетом; а також на вулицях, де крайні ліві активісти б’ють невинних людей".
"З нас цього досить! Ми повинні придушити політику насильства в її коренях, якщо хочемо зберегти мир в Угорщині. Сьогодні ми робимо перший крок: оголошуємо організацію "Антифа" терористичною організацією і вдаримо по ній із усією суворістю закону", - заявив Орбан
Раніше Орбан заявляв, що країна піде за прикладом президента США Дональда Трампа і офіційно назвe "Антифу" терористичною організацією.
Нагадаємо, Трамп заявив, що змусить угорського прем'єра Віктора Орбана відмовитись від російської нафти.
У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Угорщина не має наміру відмовлятися від закупівель російської нафти.
Напередодні Трамп, зустрічаючись із Володимиром Зеленським в ООН, заявив, що може використати свої добрі стосунки з Віктором Орбаном, щоб попросити Угорщину припинити закупівлі російської нафти.