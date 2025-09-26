Орбан вслед за Трампом объявил организацию "Антифа" террористической организацией

По словам премьера Венгрии, это должно стать первым действием в рамках мер против того, что он называет политикой насилия в стране.

Орбан сказал, что Венгрия долгое время была островом мира, но теперь ненависть и насилие "стучатся в наши двери".

Он перечислил места, где, по его словам, проявляется агрессия: "на концертах, где имитируют казни; у ворот церкви, где угрожают старому монаху; на политических митингах с появлением человека с пистолетом; а также на улицах, где крайне левые активисты избивают невинных людей".

"С нас этого достаточно! Мы должны подавить политику насилия в ее корнях, если хотим сохранить мир в Венгрии. Сегодня мы делаем первый шаг: объявляем организацию "Антифа" террористической организацией и ударим по ней со всей строгостью закона",- заявил Орбан