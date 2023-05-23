Орбан розповів, що має статися для ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО

"Політичні відносини між Угорщиною та Швецією дуже неправильні", - сказав угорський політик.

За його словами, Угорщина не хоче переносити ці конфлікти до НАТО. Наразі дату ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО парламентів Угорщини не названо.

Прем'єр-міністр Угорщини додав, що спочатку необхідно покращити відносини між країнами, перш ніж справа дійде до ратифікації. Що стало причиною погіршення відносин між країнами і що, на думку Орбана, необхідно конкретно зробити сказано не було.

Заявка Швеції на вступ до НАТО

Швеція вже понад рік не може стати членом НАТО після того, як вона подала заявку на вступ до Альянсу. Її членство не ратифікують Угорщина та Туреччина.

Головний конфлікт виник між Стокгольмом та Анкарою. Турецька влада не хоче підтримувати вступ Швеції до Альянсу, оскільки звинувачує країну в "підтримці тероризму".

При цьому загострило ситуацію між країнами спалення Корану навпроти посольства Туреччини у Швеції. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що поки не готовий підтримати членство Швеції в НАТО.

Також радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан заявляв, що Угорщина не поспішає з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО через певні висловлювання шведських політиків у минулому.

Разом з тим, Фінляндія, яка подала заявку в НАТО в один день зі Швецією, стала частиною Північноатлантичного альянсу 4 квітня.