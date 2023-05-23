Орбан рассказал, что должно произойти для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО

"Политические отношения между Венгрией и Швецией очень неправильные", - сказал венгерский политик.

По его словам, Венгрия не хочет переносить эти конфликты в НАТО. Сейчас дата ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО парламентов Венгрии не названа.

Премьер-министр Венгрии добавил, что сначала необходимо улучшить отношения между странами, прежде чем дело дойдет до ратификации. Что стало причиной ухудшения отношений между странами и что, по мнению Орбана, необходимо конкретно сделать сказано не было.

Заявка Швеции на вступление в НАТО

Швеция уже больше года не может стать членом НАТО после того, как она подала заявку на вступление в Альянс. Ее членство не ратифицируют Венгрия и Турция.

Главный конфликт возник между Стокгольмом и Анкарой. Турецкие власти не хотят поддерживать вступление Швеции в Альянс, поскольку обвиняют страну в "поддержке терроризма".

При этом обострило ситуацию между странами сожжения Корана напротив посольства Турции в Швеции. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что пока не готов поддержать членство Швеции в НАТО.

Также советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявлял, что Венгрия не спешит с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО из-за определенных высказываний шведских политиков в прошлом.

Вместе с тем, Финляндия, подавшая заявку в НАТО в один день со Швецией, стала частью Североатлантического альянса 4 апреля.