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Орбан рассказал, что должно произойти для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Дмитрий Браславский

Отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем заявка Стокгольма на вступление в НАТО будет ратифицирована в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое приводит Reuters.

"Политические отношения между Венгрией и Швецией очень неправильные", - сказал венгерский политик.

По его словам, Венгрия не хочет переносить эти конфликты в НАТО. Сейчас дата ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО парламентов Венгрии не названа.

Премьер-министр Венгрии добавил, что сначала необходимо улучшить отношения между странами, прежде чем дело дойдет до ратификации. Что стало причиной ухудшения отношений между странами и что, по мнению Орбана, необходимо конкретно сделать сказано не было.

Заявка Швеции на вступление в НАТО

Швеция уже больше года не может стать членом НАТО после того, как она подала заявку на вступление в Альянс. Ее членство не ратифицируют Венгрия и Турция.

Главный конфликт возник между Стокгольмом и Анкарой. Турецкие власти не хотят поддерживать вступление Швеции в Альянс, поскольку обвиняют страну в "поддержке терроризма".

При этом обострило ситуацию между странами сожжения Корана напротив посольства Турции в Швеции. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что пока не готов поддержать членство Швеции в НАТО.

Также советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявлял, что Венгрия не спешит с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО из-за определенных высказываний шведских политиков в прошлом.

Вместе с тем, Финляндия, подавшая заявку в НАТО в один день со Швецией, стала частью Североатлантического альянса 4 апреля.

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