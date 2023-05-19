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Ердоган поки не готовий підтримати членство Швеції в НАТО

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П'ятниця 19 травня 2023 20:09
Ердоган поки не готовий підтримати членство Швеції в НАТО Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган продовжує відмовлятися підтримувати вступ Швеції до НАТО.

Як передає РБК-Україна, про це глава турецької держави заявив в інтерв'ю CNN.

"Я не можу прихильно дивитися на заявку Швеції на вступ до НАТО, поки Швеція продовжує дозволяти відгалуженням терористичних груп у Туреччині вільно розгулювати вулицями Стокгольма", - заявив Ердоган.

Така заява турецького президента пов'язана з тим, що Швеція відмовляється екстрадувати до Туреччини бойовиків із забороненої Робочої партії Курдистану, яку визнано терористичним угрупуванням у низці країн.

Шлях Швеції до НАТО

Варто зауважити, що Швеція вже більше року не може стати членом НАТО після того, як вона подала заявку на вступ до Альянсу. Її членство не ратифікують Угорщина та Туреччина.

Головний конфлікт виник між Стокгольмом та Анкарою. Турецька влада не хоче підтримувати вступ Швеції до Альянсу, оскільки звинувачує країну в "підтримці тероризму". При цьому загострило ситуацію між країнами спалення Корану навпроти посольства Туреччини у Швеції.

У той же час, Фінляндія, яка подала заявку в НАТО в один день зі Швецією, стала частиною Північноатлантичного альянсу 4 квітня.

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НАТО Швеція Турция Реджеп Тайіп Ердоган
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