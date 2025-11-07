Путін - серед тем. ЗМІ розкрили, про що Орбан говоритиме з Трампом

Прем’єр-міністр Угорщини, який очікував політичних вигод і збільшення інвестицій після повернення Дональда Трампа у Білий дім, опинився у складній ситуації.

Попри спорідненість Орбана з правими партіями MAGA, які привели Трампа до влади, угорський лідер, який має відвідати Вашингтон, прагне пом'якшення санкцій проти Росії.

Ці заходи загрожують підірвати його і без того хиткі спроби балотуватися на п'ятий термін поспіль на виборах наступного року.

Щоб отримати виняток, Орбан везе до США пакет пропозицій. За даними джерел, Будапешт планує підписати угоду на 100 млн доларів із Westinghouse Electric щодо закупівлі ядерного палива замість російського, а також розглядає можливість контракту обсягом 600 млн доларів на імпорт американського скрапленого природного газу протягом п’яти років.

Окремо опрацьовується меморандум про потенційне придбання до 10 малих модульних реакторів на суму до 20 млрд доларів - що може стати альтернативою затриманому російському проєкту розширення угорської АЕС.

Також угоди можуть охопити оборонний сектор і фінансове співробітництво, зазначають угорські чиновники.

У Білому домі підтверджують, що переговори торкнуться взаємних інтересів, і очікують укладення низки комерційних домовленостей.

Експерти наголошують, що стратегія Орбана - збільшення закупівель російських енергоносіїв після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році - стає дедалі менш життєздатною.

ЄС планує повністю відмовитися від російської енергетики до 2027 року, а невдача зі звільненням від американських санкцій може підняти ціни на заправках в Угорщині на 10% і посилити загальну економічну кризу.

Зустріч Трампа з Путіним

Водночас, повідомляється, що Орбан відвідає Білий оскільки намагається організувати ще один саміт між Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, який, за словами радників Орбана, може допомогти припинити війну між Росією та Україною.