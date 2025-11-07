Путин - среди тем. СМИ раскрыли, о чем Орбан будет говорить с Трампом

Премьер-министр Венгрии, который ожидал политических выгод и увеличения инвестиций после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, оказался в сложной ситуации.

Несмотря на родство Орбана с правыми партиями MAGA, которые привели Трампа к власти, венгерский лидер, который должен посетить Вашингтон, стремится к смягчению санкций против России.

Эти меры угрожают подорвать его и без того шаткие попытки баллотироваться на пятый срок подряд на выборах в следующем году.

Чтобы получить исключение, Орбан везет в США пакет предложений. По данным источников, Будапешт планирует подписать соглашение на 100 млн долларов с Westinghouse Electric по закупке ядерного топлива вместо российского, а также рассматривает возможность контракта объемом 600 млн долларов на импорт американского сжиженного природного газа в течение пяти лет.

Отдельно прорабатывается меморандум о потенциальном приобретении до 10 малых модульных реакторов на сумму до 20 млрд долларов - что может стать альтернативой задержанному российскому проекту расширения венгерской АЭС.

Также соглашения могут охватить оборонный сектор и финансовое сотрудничество, отмечают венгерские чиновники.

В Белом доме подтверждают, что переговоры коснутся взаимных интересов, и ожидают заключения ряда коммерческих договоренностей.

Эксперты отмечают, что стратегия Орбана - увеличение закупок российских энергоносителей после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году - становится все менее жизнеспособной.

ЕС планирует полностью отказаться от российской энергетики к 2027 году, а неудача с освобождением от американских санкций может поднять цены на заправках в Венгрии на 10% и усилить общий экономический кризис.

Встреча Трампа с Путиным

В то же время, сообщается, что Орбан посетит Белый поскольку пытается организовать еще один саммит между Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, который, по словам советников Орбана, может помочь прекратить войну между Россией и Украиной.