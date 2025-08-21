Орбан прокоментував російський удар по Мукачевому, але "забув" про винуватців атаки

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував російську ракетну атаку на Мукачево 21 серпня. Проте Орбан "забув" засудити той факт, що атака була саме російська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Орбана у Facebook.
Орбан замість того, щоб засудити Росію за удар по Мукачевому, чомусь почав робити заяви про так званий "мирний процес" в Україні.
"Зусилля, спрямовані на встановлення миру, та переговорний процес, започаткований президентом Трампом, мають продовжуватися", - заявив він.
Також Орбан заявив, що уряд Угорщини розглянув на засіданні "наслідки ракетного обстрілу Мукачева". За його словами, угорський уряд нібито доручив міністерству внутрішніх справ країни підготувати лікарні у Дебрецені та Ніредьгазі - найближчих до України угорських містах, але вони не знадобилися.
За словами Орбана, міністр закордонних справ Петер Сійярто нібито провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті та запропонував їм допомогу. Проте Орбан не сказав, чи було це зроблено за погодженням з Україною, або Будапешт насмілився діяти через голову Києва.
Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали удару по Мукачеву Закарпатської області. Серед уражених об’єктів - завод "Флекстронікс" американської компанії Flex International, одного зі світових лідерів у контрактному виробництві електроніки.
У ЦПД зазначили, що військового сенсу в цих атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.
Станом на вечір 21 серпня кількість постраждалих внаслідок російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві зросла до 23 осіб.