Орбан прокоментував російський удар по Мукачевому, але "забув" про винуватців атаки

Орбан замість того, щоб засудити Росію за удар по Мукачевому, чомусь почав робити заяви про так званий "мирний процес" в Україні.

"Зусилля, спрямовані на встановлення миру, та переговорний процес, започаткований президентом Трампом, мають продовжуватися", - заявив він.

Також Орбан заявив, що уряд Угорщини розглянув на засіданні "наслідки ракетного обстрілу Мукачева". За його словами, угорський уряд нібито доручив міністерству внутрішніх справ країни підготувати лікарні у Дебрецені та Ніредьгазі - найближчих до України угорських містах, але вони не знадобилися.

За словами Орбана, міністр закордонних справ Петер Сійярто нібито провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті та запропонував їм допомогу. Проте Орбан не сказав, чи було це зроблено за погодженням з Україною, або Будапешт насмілився діяти через голову Києва.