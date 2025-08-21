Орбан прокомментировал российский удар по Мукачево, но "забыл" о виновниках атаки

Орбан вместо того, чтобы осудить Россию за удар по Мукачево, почему-то начал делать заявления о так называемом "мирном процессе" в Украине.

"Усилия, направленные на установление мира, и переговорный процесс, начатый президентом Трампом, должны продолжаться", - заявил он.

Также Орбан заявил, что правительство Венгрии рассмотрело на заседании "последствия ракетного обстрела Мукачево". По его словам, венгерское правительство якобы поручило министерству внутренних дел страны подготовить больницы в Дебрецене и Ниредьгазе - ближайших к Украине венгерских городах, но они не понадобились.

По словам Орбана, министр иностранных дел Петер Сийярто якобы провел консультации с представителями венгерской общины на Закарпатье и предложил им помощь. Однако Орбан не сказал, было ли это сделано по согласованию с Украиной, или Будапешт осмелился действовать через голову Киева.